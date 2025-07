Aumentare l estensione nei cruciverba: la soluzione è Ampliare

Home / Soluzioni Cruciverba / Aumentare l estensione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Aumentare l estensione' è 'Ampliare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMPLIARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ampliare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ampliare.

Perché la soluzione è Ampliare? Ampliare significa rendere qualcosa più grande o più esteso, sia in termini di spazio, quantità o portata. È un termine che si usa spesso per indicare l'espansione di un'area, di un progetto o di una conoscenza. Quando si vuole aumentare l'estensione di qualcosa, si sceglie di ampliare per raggiungere nuovi obiettivi o coprire più territori. È un concetto che invita alla crescita e alla progressione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fa aumentare la tiraturaPer misurarne l estensione se ne calcolano le areeSviluppo estensioneFa aumentare della metàEstensione di terreno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Aumentare l estensione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

P Padova

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

E I G L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGILE" AGILE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.