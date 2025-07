Attaccato dà notizie, staccato è in salute nei cruciverba: la soluzione è In Forma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attaccato dà notizie, staccato è in salute' è 'In Forma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IN FORMA

Curiosità e Significato di In Forma

Non fermarti alla soluzione! Conosci In Forma più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina In Forma.

Perché la soluzione è In Forma? In forma significa essere in buona salute, attivi e pieni di energia. È un modo per descrivere uno stato di benessere fisico e mentale, spesso risultato di uno stile di vita equilibrato, alimentazione corretta e attività fisica regolare. Essere in forma permette di affrontare le sfide quotidiane con vitalità e positività, contribuendo al proprio equilibrio complessivo. Per sentirsi bene, bisogna prendersi cura di sé ogni giorno.

Come si scrive la soluzione In Forma

La definizione "Attaccato dà notizie, staccato è in salute" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

A Ancona

