La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Alberi tropicali dai frutti simili a pere' è 'Anone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANONE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Anone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Anone? L'anone è un frutto tropicale dal sapore dolce e delicato, simile a una pera grande, originario delle regioni asiatiche. La sua polpa morbida e succosa lo rende molto apprezzato in dessert e macedonie. Il suo nome richiama l'aspetto e la consistenza di questo frutto esotico, che conquista per il gusto unico e la versatilità in cucina.

Se "Alberi tropicali dai frutti simili a pere" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

N Napoli

O Otranto

N Napoli

E Empoli

