Gustosi frutti tropicali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gustosi frutti tropicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAPAIE

Significato/Curiosità : Gustosi frutti tropicali

I gustosi frutti tropicali, noti anche come papaie, sono deliziosi frutti provenienti da alberi di papaya, appartenenti alla famiglia delle Caricaceae. Questi frutti sono caratterizzati dalla loro forma oblunga e dal colore arancione intenso quando sono maturi. La polpa dolce e succosa delle papaie offre un sapore unico, una combinazione di dolcezza e acidità che li rende una delizia per il palato. Le papaie sono anche ricche di vitamine e minerali essenziali, come la vitamina C, la vitamina A, il potassio e il magnesio. Grazie alle loro proprietà nutrizionali e al sapore invitante, le papaie sono ampiamente utilizzate nella preparazione di bevande rinfrescanti, succhi di frutta, marmellate e dolci.

Altre risposte alla domanda : Gustosi frutti tropicali : gustosi; frutti; tropicali; Come i cibi gustosi e ben conditi; gustosi ssimo crostaceo; gustosi ssimi funghi; Sa fare gustosi pasticci; Sono gustosi con i funghi o con i frutti di mare; Dà frutti vellutati; Producono frutti in caschi; Tagliando frutti fero; frutti a volte serviti con la panna come dessert; Una varietà di frutti del Prunus cerasus; Formazione tipica dei mari tropicali ; Famiglia di piante tropicali ; Fiori tropicali multicolori; Tempeste tropicali ; Navi per il trasporto di certi frutti tropicali ;

Cerca altre Definizioni