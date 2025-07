Accessorio a tracolla da uomo nei cruciverba: la soluzione è Borsello

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Accessorio a tracolla da uomo' è 'Borsello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BORSELLO

Curiosità e Significato di Borsello

Non fermarti alla soluzione! Conosci Borsello più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Borsello.

Perché la soluzione è Borsello? Il borsello è un pratico accessorio a tracolla pensato per gli uomini, ideale per portare con sé oggetti essenziali come documenti, smartphone e portafoglio. Compatto e versatile, si adatta a diverse occasioni, dal lavoro al tempo libero. Perfetto per chi desidera uno stile funzionale senza rinunciare all’eleganza, il borsello rappresenta un alleato quotidiano dal fascino senza tempo.

Come si scrive la soluzione Borsello

La definizione "Accessorio a tracolla da uomo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

O Otranto

R Roma

S Savona

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

