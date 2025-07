9 Un sacerdote di Apodo nell Iliade nei cruciverba: la soluzione è Crise

CRISE

Perché la soluzione è Crise? Crise è un sacerdote di Apodò, figura dell'Iliade, noto per la sua saggezza e devozione. Nel poema epico, rappresenta il ruolo spirituale e religioso, talvolta coinvolto in episodi chiave come le preghiere agli dèi. La sua presenza sottolinea l'importanza del culto e della fede nell'antica Grecia, arricchendo il tessuto narrativo dell'opera. È un esempio di come la religione influenzasse la vita degli eroi.

C Como

R Roma

I Imola

S Savona

E Empoli

