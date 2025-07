Un rimedio per tutti i mali nei cruciverba: la soluzione è Panacea

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un rimedio per tutti i mali' è 'Panacea'.

PANACEA

Curiosità e Significato di Panacea

La soluzione Panacea di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Panacea per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Panacea? Panacea indica una soluzione universale capace di risolvere ogni problema o malanno. Derivata dalla mitologia, rappresenta un rimedio magico e ideale per ogni male. Tuttavia, nella realtà, è spesso usata in modo ironico o iperbolico per indicare qualcosa che promette troppo. In fin dei conti, non esiste una vera panacea, ma cercare soluzioni efficaci e mirate resta sempre la strada migliore.

Come si scrive la soluzione Panacea

La definizione "Un rimedio per tutti i mali" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

N Napoli

A Ancona

C Como

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T R E I V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERITA" VERITA

