Un ottimo disinfettante nei cruciverba: la soluzione è Acqua Ossigenata

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Un ottimo disinfettante' è 'Acqua Ossigenata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACQUA OSSIGENATA

Curiosità e Significato di Acqua Ossigenata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Acqua Ossigenata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Acqua Ossigenata.

Perché la soluzione è Acqua Ossigenata? L'acqua ossigenata, o perossido di idrogeno, è un disinfettante naturale molto efficace. Agisce liberando ossigeno attorno a germi e batteri, eliminandoli rapidamente senza lasciare residui chimici nocivi. Ideale per pulire ferite, superfici o oggetti, è un alleato versatile e sicuro per la casa e la salute. Un vero e proprio alleato per mantenere tutto pulito e igienico.

Come si scrive la soluzione Acqua Ossigenata

Hai davanti la definizione "Un ottimo disinfettante" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

C Como

Q Quarto

U Udine

A Ancona

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

G Genova

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A S O R E I U M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIESUMATO" RIESUMATO

