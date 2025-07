Un apparato umano nei cruciverba: la soluzione è Digerente

DIGERENTE

Curiosità e Significato di Digerente

Perché la soluzione è Digerente? Il termine digerente si riferisce a tutto ciò che riguarda il processo di digestione, ovvero come il nostro corpo trasforma il cibo in energia e nutrienti. È un elemento fondamentale del sistema endocrino e muscolare che lavora incessantemente per mantenere in equilibrio il nostro organismo. In breve, il digerente è il protagonista invisibile che ci permette di vivere e crescere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha in odio il genere umanoSpecialisti dell apparato respiratorioUna lesione della mucosa dell apparato digerenteUn raggruppamento umanoLa progenitrice dell intero genere umano

Come si scrive la soluzione Digerente

D Domodossola

I Imola

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

