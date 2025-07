Tira fuori, sguaina anagramma di estera nei cruciverba: la soluzione è Estrae

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tira fuori, sguaina anagramma di estera' è 'Estrae'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTRAE

Curiosità e Significato di Estrae

Hai risolto il cruciverba con Estrae? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Estrae.

Perché la soluzione è Estrae? Estrae è il verbo che indica l'azione di tirare fuori qualcosa da un luogo o contenitore. È un termine molto usato per descrivere il gesto di estrarre oggetti, informazioni o elementi nascosti. In parole semplici, quando si dice che qualcuno estrae qualcosa, si sta parlando del suo atto di portarlo alla luce o di renderlo visibile. Un termine utile in molte situazioni quotidiane e comunicative.

Come si scrive la soluzione Estrae

La definizione "Tira fuori, sguaina anagramma di estera" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T À E V R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERITÀ" VERITÀ

