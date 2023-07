Tira fuori la lingua per mangiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tira fuori la lingua per mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FORMICHIERE

Significato/Curiosità : Tira fuori la lingua per mangiare

Il formichiere, noto per il suo lungo muso e la sua lingua appiccicosa, tira fuori la lingua per mangiare. Questi animali si nutrono principalmente di formiche e termiti, che catturano con la loro lunga lingua viscosa. Quando il formichiere individua un formicaio o un termiteio, infila la sua lingua allungata all'interno per raccogliere il cibo. La lingua del formichiere è coperta di piccoli aculei che aiutano ad afferrare le prede e a trattenerle durante il ritiro. Questo comportamento di tirare fuori la lingua è un adattamento straordinario che permette al formichiere di ottenere il suo nutrimento in modo efficace. La loro specializzazione nella dieta a base di formiche e termiti li rende unici e affascinanti nel regno animale.

Altre risposte alla domanda : Tira fuori la lingua per mangiare : tira; fuori; lingua; mangiare; Ti seguono in ritira ta; Aiuta a tira r dritto; Si usa per tira re su i pesci; Una discussione che viene tira ta per le lunghe; Un tira nte di bordo; Insolito fuori del comune; Lo fa chi dà fuori di matto; Lo cerca lo studente che studia fuori casa; Mandare fuori ; Se si scoprono salta fuori tutto; Donne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio; Bagna la lingua ; Lo è una lingua vivente; Sono originari di paesi di madrelingua spagnola; Ripete in una lingua quanto ascolta in un altra; mangiare chicco a chicco; La perversione consistente nel mangiare terra; Locali dove è possibile mangiare alla buona; Pancia mia fatti e giù a mangiare ; Una pallina da mangiare ;

