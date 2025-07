Sport all aria aperta simile alla corsa nei cruciverba: la soluzione è Jogging

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sport all aria aperta simile alla corsa' è 'Jogging'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

JOGGING

Curiosità e Significato di Jogging

Perché la soluzione è Jogging? Il jogging è un'attività sportiva all'aperto molto popolare, simile alla corsa ma a ritmo più tranquillo. Ideale per migliorare la salute, aumentare l'energia e rilassarsi all'aria aperta, permette di mantenersi in forma senza eccessivi sforzi. È una pratica accessibile a tutti, perfetta per chi desidera combinare esercizio fisico e contatto con la natura. Un modo semplice e piacevole per prendersi cura di sé.

Come si scrive la soluzione Jogging

Se "Sport all aria aperta simile alla corsa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

J Jolly

O Otranto

G Genova

G Genova

I Imola

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O V N T Ù E I G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIOVENTÙ" GIOVENTÙ

