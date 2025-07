Sporgenze cartilaginose nei cruciverba: la soluzione è Nasi

Home / Soluzioni Cruciverba / Sporgenze cartilaginose

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sporgenze cartilaginose' è 'Nasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NASI

Curiosità e Significato di Nasi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nasi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nasi.

Perché la soluzione è Nasi? Le sporgenze cartilaginose sono escrescenze di tessuto cartilagineo che si sviluppano nelle vie respiratorie, spesso all’interno del naso. Questi rilievi possono causare ostruzioni e fastidi. La soluzione più comune è il trattamento chirurgico per rimuoverli, migliorando così la respirazione e il benessere generale. In sostanza, si tratta di piccoli bitorzoli che, se fastidiosi, meritano attenzione medica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Evidenze sporgenzeFormano le sporgenze dei gomitiSporgenze di tibie e femoriSporgenze ossee delle caviglieCiascuna delle due parti che una volta unite formano le sporgenze della fusoliera

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nasi

Hai trovato la definizione "Sporgenze cartilaginose" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

A Ancona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A L E T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LATTEA" LATTEA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.