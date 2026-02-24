Caratterizza un orlo a sporgenze e rientranze

SOLUZIONE: FRASTAGLIAMENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Caratterizza un orlo a sporgenze e rientranze" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Caratterizza un orlo a sporgenze e rientranze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Frastagliamento? Il termine si riferisce a un particolare modo di descrivere come un bordo si presenta, evidenziando le sue variazioni di spessore e forma. Questa caratteristica permette di distinguere tra un margine semplice e uno più complesso, con parti che si sporgono o si ritirano. È spesso utilizzato in ambito artistico, architettonico o sartoriale per definire dettagli che creano effetti di profondità o movimento. La capacità di riconoscere questa peculiarità aiuta a interpretare correttamente le opere o i oggetti.

In presenza della definizione "Caratterizza un orlo a sporgenze e rientranze", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Caratterizza un orlo a sporgenze e rientranze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Frastagliamento:

F Firenze R Roma A Ancona S Savona T Torino A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Caratterizza un orlo a sporgenze e rientranze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

