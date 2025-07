Spezia che rende più gialla la pasta all uovo nei cruciverba: la soluzione è Curcuma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spezia che rende più gialla la pasta all uovo' è 'Curcuma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CURCUMA

Curiosità e Significato di Curcuma

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Curcuma, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Curcuma? La curcuma è una spezia naturale, dal colore intenso e dorato, molto usata in cucina per le sue proprietà coloranti e benefiche. Aggiunta alla pasta all'uovo, dona un bel tono giallo vivace, rendendo il piatto ancora più invitante e ricco di gusto. È anche conosciuta per le sue proprietà antinfiammatorie, rendendola un ingrediente prezioso sia in cucina che nella salute.

Come si scrive la soluzione Curcuma

La definizione "Spezia che rende più gialla la pasta all uovo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

U Udine

R Roma

C Como

U Udine

M Milano

A Ancona

