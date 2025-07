Sostituire in una carica nei cruciverba: la soluzione è Fungere

Home / Soluzioni Cruciverba / Sostituire in una carica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sostituire in una carica' è 'Fungere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FUNGERE

Curiosità e Significato di Fungere

La soluzione Fungere di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fungere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fungere? Fungere significa svolgere una funzione o un ruolo specifico, spesso in modo ufficiale o temporaneo. Si usa quando qualcuno o qualcosa assume una determinata carica o incarico, sostituendo temporaneamente chi se ne occupa. È un termine comune in ambito lavorativo e istituzionale, indicando il compito che si esercita in assenza di chi normalmente lo ricopre. Insomma, fungere è agire come rappresentante o sostituto in modo funzionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una sostanza che dà la caricaLa responsabilità di una caricaParticella elettrica carica negativamenteIndicare per la caricaRiconfermare nella carica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fungere

Se "Sostituire in una carica" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

U Udine

N Napoli

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N N O S U C L S A C O I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCONCLUSIONATO" SCONCLUSIONATO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.