La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sorge sul Tago' è 'Santarem'.

SANTAREM

Curiosità e Significato di Santarem

Santarem

Perché la soluzione è Santarem? Santarem è una città portoghese famosa per il suo centro storico ben conservato e il suggestivo ponte romano. Situata lungo il fiume Tago, rappresenta un importante punto culturale e storico del Portogallo. Conosciuta anche come la porta d'ingresso al cuore del paese, Santarem incanta con le sue tradizioni e il suo patrimonio, rendendola una tappa imperdibile per chi visita il Portogallo.

Come si scrive la soluzione Santarem

Hai davanti la definizione "Sorge sul Tago" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

