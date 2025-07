Si studia all università per sei anni nei cruciverba: la soluzione è Medicina

MEDICINA

Curiosità e Significato di Medicina

Perché la soluzione è Medicina? La parola medicina indica l'arte e la scienza di prevenire, diagnosticare e curare le malattie. È un percorso di studi lungo e impegnativo, che dura circa sei anni, durante i quali si acquisiscono competenze fondamentali per prendersi cura della salute delle persone. Studiare medicina significa dedicarsi a migliorare la vita e il benessere di chi ci circonda.

Come si scrive la soluzione Medicina

M Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E I T O S A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELASTICO" ELASTICO

