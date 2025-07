Si esibisce in gabbia nei cruciverba: la soluzione è Domatore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si esibisce in gabbia' è 'Domatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOMATORE

Curiosità e Significato di Domatore

Hai risolto il cruciverba con Domatore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Domatore.

Perché la soluzione è Domatore? Domatore è chi si esibisce in gabbia, spesso con animali come leoni o tigri, dimostrando abilità e coraggio. È colui che addestra e controlla gli animali selvaggi per spettacoli e manifestazioni pubbliche, suscitando stupore e meraviglia nel pubblico. La figura del domatore rappresenta armonia tra uomo e animale, ma anche una sfida di equilibrio e rispetto reciproco.

Come si scrive la soluzione Domatore

Non riesci a risolvere la definizione "Si esibisce in gabbia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

O Otranto

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

