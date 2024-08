La Soluzione ♚ Si esibisce con la frusta in una gabbia La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DOMATORE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente DOMATORE

Curiosità su Si esibisce con la frusta in una gabbia: Tra i domatori famosi si possono citare: George Wombwell (1777–1850), fondatore del Wombwell's Traveling Menagerie, che domò diversi animali, tra cui il primo leone allevato in cattività in Gran Bretagna. Il domatore è una persona che addomestica gli animali, tipicamente in un circo con le belve feroci come tigri e leoni.

