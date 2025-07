Si colgono... quando si presentano nei cruciverba: la soluzione è Occasioni

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si colgono... quando si presentano' è 'Occasioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OCCASIONI

Curiosità e Significato di Occasioni

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Occasioni, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Occasioni? Le occasioni sono momenti o circostanze favorevoli che si presentano nel corso della vita, offrendo opportunità di fare qualcosa di importante o piacevole. Sono come segnali che indicano quando è il momento giusto per agire, cogliendo le possibilità che si manifestano. In breve, le occasioni sono le opportunità che la vita ci mette davanti, pronte da sfruttare quando si presentano.

Come si scrive la soluzione Occasioni

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I I P E N I R E O Q U Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERQUISIZIONE" PERQUISIZIONE

