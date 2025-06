Si presentano nei processi nei cruciverba: la soluzione è Prove

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si presentano nei processi' è 'Prove'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROVE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Prove più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Prove.

Perché la soluzione è Prove? Le prove sono strumenti o elementi utilizzati per dimostrare la validità di un'ipotesi o la veridicità di qualcosa. Si presentano nei processi come testimonianze, documenti o esperimenti che aiutano a chiarire i fatti e a sostenere una tesi. La loro presenza è fondamentale per arrivare a conclusioni certe e affidabili, garantendo trasparenza e giustizia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi si dibattono i processiSi presentano contro le sentenzeSi dice dei processi derivanti da fattori interniVi si presentano gli attori al termine dello spettacoloSi alternano alle gioie

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

E Empoli

