La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Salsa di tuorli d uovo' è 'Maionese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAIONESE

Curiosità e Significato di Maionese

Perché la soluzione è Maionese? La salsa di tuorli d'uovo è una crema cremosa e saporita ottenuta sbattendo i tuorli con olio e altri ingredienti. È alla base di molte salse, come la maionese, perfetta per accompagnare insalate, pesce o panini. Questa preparazione è un classico della cucina, apprezzata per la sua consistenza vellutata e il gusto delicato che arricchisce ogni piatto.

Come si scrive la soluzione Maionese

Non riesci a risolvere la definizione "Salsa di tuorli d uovo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

S Savona

E Empoli

