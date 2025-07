Quello di mare è uno stretto nei cruciverba: la soluzione è Braccio

BRACCIO

Curiosità e Significato di Braccio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Braccio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Braccio? Braccio è il termine che indica sia il membro superiore del corpo umano, sia una parte di un oggetto o di una struttura. Nel linguaggio quotidiano, si usa anche per descrivere un'ampia porzione di spazio lungo un asse, come in lo stretto di mare, che può ricordare la forma di un braccio esteso. È una parola versatile, che rappresenta sia l'anatomia umana sia concetti spaziali.

Come si scrive la soluzione Braccio

Hai trovato la definizione "Quello di mare è uno stretto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

