Stretto di mare tra Malaysia e Indonesia

MALACCA

Curiosità su Stretto di mare tra malaysia e indonesia: Confine tra l'indonesia e la malaysia attraversa il territorio dell'indonesia e della malaysia nell'isola del borneo. consiste in un confine terrestre di 1881 km... La Malacca (in malese, Melaka) è uno degli stati della Malaysia. Misura 1.720 km² (equivalente a circa lo 0,5% dell'intero territorio federato), con circa 930.000 abitanti (al 2019). Le principali risorse economiche della Malacca sono, oltre all'agricoltura, la produzione di caucciù e di stagno. È situata nella zona sud-occidentale della penisola malese (o penisola di Malacca). Estesa su una regione pianeggiante, si affaccia sullo Stretto di Malacca e l'isola di Sumatra. La regione è suddivisa amministrativamente in tre distretti, Malacca centrale, Alor Gajah e Jasin. Appartengono al suo territorio anche le isole Pulau Besar, Pulau Upeh e ...

