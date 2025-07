Quando si sviluppa, si allarga la città nei cruciverba: la soluzione è Edilizia

EDILIZIA

Curiosità e Significato di Edilizia

Perché la soluzione è Edilizia? L'edilizia riguarda l'arte e la scienza di costruire e sviluppare edifici e strutture. Quando si parla di crescita urbana, l'edilizia permette alla città di espandersi e adattarsi alle nuove esigenze della popolazione. È un settore fondamentale che trasforma il territorio, creando spazi abitativi, commerciali e pubblici. In sostanza, l'edilizia dà forma e vita alle nostre città, rendendole più funzionali e vivibili.

Come si scrive la soluzione Edilizia

Stai cercando la risposta alla definizione "Quando si sviluppa, si allarga la città"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

D Domodossola

I Imola

L Livorno

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

