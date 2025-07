Proporre nuovamente una persona a una carica nei cruciverba: la soluzione è Ricandidare

Home / Soluzioni Cruciverba / Proporre nuovamente una persona a una carica

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Proporre nuovamente una persona a una carica' è 'Ricandidare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RICANDIDARE

Curiosità e Significato di Ricandidare

La soluzione Ricandidare di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ricandidare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ricandidare? Ricandidare significa proporre nuovamente una persona a una carica o incarico dopo che la sua candidatura era già stata valutata in passato. È un termine spesso usato in ambito politico, quando si decide di candidare nuovamente un candidato alle elezioni. In sostanza, si tratta di riproporre qualcuno per un ruolo già avuto, confidando nella sua validità o nel suo consenso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Proporre per una caricaProporre a una caricaGenera errori di personaUna sostanza che dà la caricaControllare di persona

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ricandidare

La definizione "Proporre nuovamente una persona a una carica" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R E N E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARNESE" ARNESE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.