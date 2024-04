La Soluzione ♚ Proporre per una carica La definizione e la soluzione di 9 lettere: Proporre per una carica. CANDIDARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Proporre per una carica: Gianni Petrucci, all'anagrafe Giovanni Petrucci (Roma, 19 luglio 1945), è un dirigente sportivo italiano. È stato presidente del CONI per quattro mandati consecutivi, dal 28 gennaio 1999 al 14 gennaio 2013. Dal 12 gennaio 2013 è Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, incarico già ricoperto dal 14 marzo 1992 al 27 gennaio 1999. Il 29 giugno 2023 è stato ufficializzato il suo ingresso nel C.d.A. della Salernitana. È stato inoltre sindaco del comune di San Felice Circeo dal 6 maggio 2012 al 12 giugno 2017. Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Gianni Petrucci, all'anagrafe Giovanni Petrucci (Roma, 19 luglio 1945), è un dirigente sportivo italiano. È stato presidente del CONI per quattro mandati consecutivi, dal 28 gennaio 1999 al 14 gennaio 2013. Dal 12 gennaio 2013 è Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, incarico già ricoperto dal 14 marzo 1992 al 27 gennaio 1999. Il 29 giugno 2023 è stato ufficializzato il suo ingresso nel C.d.A. della Salernitana. È stato inoltre sindaco del comune di San Felice Circeo dal 6 maggio 2012 al 12 giugno 2017. Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche. candidare (vai alla coniugazione) scegliere (qualcuno) come candidato in una elezione, come aspirante ad una carica il partito ha candidato l'ex sindaco del capoluogo per la presidenza della regione

è stato candidato diverse volte al senato, ma non ha mai vinto le elezioni Sillabazione can | di | dà | re Pronuncia IPA: /kandi'dare/ Etimologia / Derivazione da candidato, dal latino candidatus, letteralmente "vestito di bianco", perché nell'antica Roma tale era l'abbigliamento di coloro che presentavano la propria candidatura per una carica pubblica Sinonimi (scegliere qualcuno come candidato) nominare, presentare, proporre, designare, investire Parole derivate (riflessivo) candidarsi Termini correlati candidato, candidatura Altre Definizioni con candidare; proporre; carica; Atomi dell elettrolisi con carica negativa; Il poeta inglese che cantò la Carica dei Seicento; Atomi dell elettrolisi con la carica negativa;

CANDIDARE

