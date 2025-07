Osso dell avambraccio nei cruciverba: la soluzione è Radio

RADIO

Curiosità e Significato di Radio

La parola Radio è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Radio.

Perché la soluzione è Radio? L’osso dell’avambraccio chiamato radio si trova sul lato del pollice ed è uno dei due ossi principali di questa parte del corpo. È fondamentale per la rotazione e il movimento del polso, aiutando a ruotare il palmo verso l’alto o verso il basso. Conoscere il suo nome è utile per comprendere meglio come funziona il nostro scheletro e le eventuali problematiche articolari.

Come si scrive la soluzione Radio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Osso dell avambraccio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

