RETINA

Curiosità e Significato di Retina

Perché la soluzione è Retina? La retina è una sottile membrana nel nostro occhio che cattura le immagini e le trasmette al cervello, permettendoci di vedere chiaramente. Funziona come una sorta di schermo su cui si proiettano le immagini, grazie ai bastoncelli e coni oculari, che distinguono luci, colori e dettagli. In sostanza, è il componente fondamentale per la nostra vista.

Come si scrive la soluzione Retina

R Roma

E Empoli

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

