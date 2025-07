Modesto impiegato nei cruciverba: la soluzione è Travet

TRAVET

Curiosità e Significato di Travet

Perché la soluzione è Travet? Travet è un termine che si riferisce a un impiegato, spesso con un'accezione un po' ironica o colloquiale. Indica qualcuno che svolge mansioni di ufficio, tipicamente in ruoli amministrativi o burocratici. È un modo informale e amichevole per parlare di chi lavora dietro una scrivania, spesso associato a un lavoro ripetitivo o poco stimolante. In poche parole, rappresenta il classico dipendente d’ufficio.

Come si scrive la soluzione Travet

Se ti sei imbattuto nella definizione "Modesto impiegato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

V Venezia

E Empoli

T Torino

