Perché la soluzione è Travet? Travet è un termine colloquiale usato in Italia per indicare un impiegato che svolge il suo lavoro con poca dedizione, spesso sottopagato e senza grande entusiasmo. Rappresenta chi fatica a trovare soddisfazione nella propria posizione e si sente poco valorizzato. In sintesi, descrive un lavoratore insoddisfatto e poco motivato, spesso considerato un simbolo di lavoro monotono e poco gratificante.

T Torino

R Roma

A Ancona

V Venezia

E Empoli

T Torino

