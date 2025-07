Macerare con l aceto nei cruciverba: la soluzione è Marinare

MARINARE

Curiosità e Significato di Marinare

Approfondisci la parola di 8 lettere Marinare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Marinare? Marinare significa immergere cibi, come carne o verdure, in una soluzione di aceto e altri aromi per insaporire, ammorbidire o conservarli. È una tecnica comune in cucina per esaltare il sapore e prolungare la durata degli alimenti. Quindi, quando si parla di macerare con l'aceto, si fa riferimento a questa pratica di lasciar riposare gli ingredienti in una marinatura.

Come si scrive la soluzione Marinare

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

