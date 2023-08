Macerare in aceto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macerare in aceto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARINARE

Significato/Curiosita : Macerare in aceto

Prevedevano un certo numero di erbe aggiunte ad una soluzione di aceto, lasciate a macerare per alcuni giorni. nel museo di marsiglia è appesa ad una parete... Di attività delle varie repubbliche marinare durante lo scorrere dei secoli. l'espressione repubbliche marinare è stata coniata dalla storiografia ottocentesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

