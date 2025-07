Lo sono le pietre preziose nei cruciverba: la soluzione è Dure

DURE

Curiosità e Significato di Dure

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Dure, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Dure? La parola dure descrive qualcosa che oppone resistenza alla pressione, resistente o difficile da modificare. È spesso usata per indicare materiali solidi e robusti, come le pietre preziose, che sono dure al tatto e al tempo. In senso figurato, può riferirsi a situazioni o caratteri che risultano difficili da cambiare o influenzare. La durezza è un attributo di precisione e stabilità.

Come si scrive la soluzione Dure

D Domodossola

U Udine

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N C R E T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RECENTE" RECENTE

