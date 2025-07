Lo è la naftalina nei cruciverba: la soluzione è Antitarme

ANTITARME

Curiosità e Significato di Antitarme

Perché la soluzione è Antitarme? L'antitarme è un prodotto o sostanza usata per proteggere i capi d'abbigliamento dalla presenza delle tarme, piccoli insetti che danneggiano tessuti e fibre naturali. Questo termine si riferisce anche a dispositivi o metodi efficaci per prevenire questo fastidioso problema, mantenendo gli indumenti sempre in perfetto stato. Insomma, l'antitarme è il nostro alleato contro le tarme indesiderate.

Come si scrive la soluzione Antitarme

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

M Milano

E Empoli

