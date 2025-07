Li conseguono i piloti nei cruciverba: la soluzione è Brevetti

BREVETTI

Curiosità e Significato di Brevetti

Non fermarti alla soluzione! Conosci Brevetti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Brevetti.

Perché la soluzione è Brevetti? I brevetti sono attestati ufficiali che certificano che qualcuno ha superato determinate prove o raggiunto competenze specifiche, come nel caso dei piloti. Ottenere i brevetti è fondamentale per esercitare legalmente e in sicurezza determinate professioni, garantendo preparazione e competenza. Quindi, i piloti conseguono i brevetti per poter volare e operare in totale sicurezza.

Come si scrive la soluzione Brevetti

Non riesci a risolvere la definizione "Li conseguono i piloti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

R Roma

E Empoli

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

