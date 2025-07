Li confondono i daltonici nei cruciverba: la soluzione è Colori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li confondono i daltonici' è 'Colori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLORI

Curiosità e Significato di Colori

Non fermarti alla soluzione! Conosci Colori più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Colori.

Perché la soluzione è Colori? I daltonici sono persone che hanno difficoltà a distinguere alcuni colori, come il rosso e il verde. La parola colori si riferisce alle diverse sfumature visive che arricchiscono il mondo, ma per chi ha questa condizione, la percezione può essere alterata. Conoscere i colori significa apprezzare la varietà visiva, anche se ogni occhio le vede in modo unico.

Come si scrive la soluzione Colori

La definizione "Li confondono i daltonici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

R Roma

I Imola

