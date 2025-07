La terra dei canguri nei cruciverba: la soluzione è Australia

AUSTRALIA

Curiosità e Significato di Australia

Perché la soluzione è Australia? Australia è un vasto paese e continente situato nell'emisfero australe, famoso per la sua fauna unica come canguri, koala e uccelli esotici. È anche conosciuta per le sue spiagge spettacolari, paesaggi desertici e città moderne come Sydney e Melbourne. La terra dei canguri rappresenta l'immaginario di un luogo selvaggio e affascinante, ricco di natura e culture diverse.

Come si scrive la soluzione Australia

Se ti sei imbattuto nella definizione "La terra dei canguri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

