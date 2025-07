La siringa che serve una sola volta nei cruciverba: la soluzione è Monouso

MONOUSO

Curiosità e Significato di Monouso

Vuoi sapere di più su Monouso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Monouso.

Perché la soluzione è Monouso? Monouso indica qualcosa progettato per essere usato una sola volta, senza possibilità di riutilizzo. È un termine molto comune in ambito sanitario, come le siringhe, ma si applica anche a utensili, prodotti e dispositivi destinati a garantire igiene e sicurezza, evitando contaminazioni o rischi di infezione. La scelta del monouso è fondamentale per proteggere la salute di tutti.

Come si scrive la soluzione Monouso

Stai cercando la risposta alla definizione "La siringa che serve una sola volta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

U Udine

S Savona

O Otranto

