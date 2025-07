La rispettano certe monache nei cruciverba: la soluzione è Clausura

Home / Soluzioni Cruciverba / La rispettano certe monache

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La rispettano certe monache' è 'Clausura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLAUSURA

Curiosità e Significato di Clausura

La soluzione Clausura di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Clausura per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Clausura? La parola clausura si riferisce alla condizione di isolamento e vita ritirata di alcune monache o religiose, che vivono separate dal mondo esterno per dedicarsi alla preghiera e alla meditazione. È un luogo o una pratica che garantisce questa separazione totale, mantenendo intatta la loro spiritualità e disciplina. La clausura rappresenta quindi un impegno di totale dedizione religiosa e silenzio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È mobile in certe barche a velaUna stampigliatura su certe busteAlimentava certe lampadeIn certe lampade regola l intensità luminosaLa simultaneità di certe circostanze

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Clausura

La definizione "La rispettano certe monache" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

L Livorno

A Ancona

U Udine

S Savona

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R V I A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AVIERI" AVIERI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.