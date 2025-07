La mossa di cui ci si pente nei cruciverba: la soluzione è Sbagliata

Home / Soluzioni Cruciverba / La mossa di cui ci si pente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La mossa di cui ci si pente' è 'Sbagliata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBAGLIATA

Curiosità e Significato di Sbagliata

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sbagliata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sbagliata? Sbagliata indica qualcosa che è stato fatto in modo errato o che si rivela non essere corretto. È il risultato di un'azione o decisione presa senza attenzione o con errore, spesso portando a conseguenze negative o a un rimorso. La parola ci ricorda che tutti possiamo commettere errori e che, da essi, si può imparare per migliorare in futuro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cose fatte di cui ci si penteIl male di cui ci si consola facilmenteIl braccio di cui ci si fida ciecamenteUna prova in cui ci si misuraLuoghi in cui ci si ripara

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sbagliata

Stai cercando la risposta alla definizione "La mossa di cui ci si pente"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

B Bologna

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A S R C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCARSA" SCARSA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.