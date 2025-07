La ha allenata nell ultima stagione Simone Inzaghi nei cruciverba: la soluzione è Inter

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La ha allenata nell ultima stagione Simone Inzaghi' è 'Inter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTER

Curiosità e Significato di Inter

Perché la soluzione è Inter? L'Inter è una squadra di calcio italiana, tra le più prestigiose e storiche del paese. Fondata nel 1908, milita nella Serie A e vanta numerosi titoli nazionali e internazionali. Il nome deriva dall'unione di internazionale, sottolineando la sua apertura a giocatori di diverse nazionalità. Quando si parla di Inter, si fa riferimento a questa società simbolo di passione e successo nel calcio italiano e mondiale.

Come si scrive la soluzione Inter

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

