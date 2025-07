La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L utente d un software' è 'User' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

USER

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere User, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è User? USER indica l'utente di un software, ovvero la persona che utilizza o interagisce con un programma informatico. È chiunque abbia accesso e compie azioni all’interno di un sistema digitale, come cliccare, inserire dati o navigare. Comprendere il ruolo dell’utente è fondamentale per migliorare l’esperienza e la sicurezza nell’uso delle tecnologie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo paga l utenteL aggiornamento di un software informaticoUn errore nel softwareUn software per la manutenzione del computerIl software modificabile dagli utenti

Non riesci a risolvere la definizione "L utente d un software"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

