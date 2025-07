I punti dell asso a briscola nei cruciverba: la soluzione è Undici

UNDICI

Curiosità e Significato di Undici

Perché la soluzione è Undici? In briscola, un gioco di carte italiano, i punti dell'asso si riferiscono al valore più alto assegnato a questa carta, che equivale a 11. Quindi, quando si parla di punti dell'asso a briscola, si indica il suo valore, ovvero undici, fondamentale per vincere e calcolare il punteggio totale. È un dettaglio chiave per dominare la partita e capire il punteggio totale.

Come si scrive la soluzione Undici

U Udine

N Napoli

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E A C R B C A D A P A Mostra soluzione



