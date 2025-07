I componimenti come Dei Sepolcri di Foscolo nei cruciverba: la soluzione è Carmi

Home / Soluzioni Cruciverba / I componimenti come Dei Sepolcri di Foscolo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I componimenti come Dei Sepolcri di Foscolo' è 'Carmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARMI

Curiosità e Significato di Carmi

Hai risolto il cruciverba con Carmi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Carmi.

Perché la soluzione è Carmi? I carmi sono componimenti poetici di lunghezza variabile, spesso più brevi dei poemi, che esprimono sentimenti profondi o riflessioni su temi importanti. Nell'antichità, erano usati per celebrare eventi, persone o idee, e venivano scritti con tono solenne e meditato. Come nei Dei Sepolcri di Foscolo, i carmi uniscono bellezza e pensiero, lasciando un segno duraturo sulla cultura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è Dei sepolcri di FoscoloLo Iacopo creato da FoscoloGesù li defini sepolcri imbiancatiA quella risanata Foscolo dedicò un odeLo Iacopo di Foscolo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carmi

Hai davanti la definizione "I componimenti come Dei Sepolcri di Foscolo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L L C P A I R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPILLARE" CAPILLARE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.