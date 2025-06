Grosso pezzo di roccia nei cruciverba: la soluzione è Macigno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grosso pezzo di roccia' è 'Macigno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACIGNO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Macigno più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Macigno.

Perché la soluzione è Macigno? Un macigno è un grande pezzo di roccia, spesso pesante e compatto, che si stacca dalla montagna o dal terreno. Il termine viene usato anche in senso figurato per indicare qualcosa di molto difficile o pesante da affrontare. Insomma, un macigno rappresenta quella massa imponente che può bloccare il cammino o richiedere grandi sforzi per superarla.

M Milano

A Ancona

C Como

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

