Filosofo maestro di Platone del So di non sapere nei cruciverba: la soluzione è Socrate

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Filosofo maestro di Platone del So di non sapere' è 'Socrate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOCRATE

Curiosità e Significato di Socrate

La parola Socrate è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Socrate.

Perché la soluzione è Socrate? Socrate è il famoso filosofo greco che insegnava l'importanza di riconoscere i propri limiti e di ammettere di non sapere. Questa umiltà intellettuale lo rendeva un maestro nel stimolare il pensiero critico e il dialogo. La sua filosofia invita a riflettere sulla conoscenza e sull’umiltà nel cercarla, ricordandoci che il primo passo verso la saggezza è riconoscere di non avere tutte le risposte.

Come si scrive la soluzione Socrate

La definizione "Filosofo maestro di Platone del So di non sapere" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

C Como

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

