La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Erba delle leguminose' è 'Medica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEDICA

Curiosità e Significato di Medica

Vuoi sapere di più su Medica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Medica.

Perché la soluzione è Medica? L'erba delle leguminose si riferisce a una pianta medicinale appartenente alla famiglia delle Fabaceae, nota per le sue proprietà benefiche. La soluzione MEDICA richiama proprio il suo impiego in medicina naturale e tradizionale, dove viene utilizzata per favorire il benessere. Questa pianta ha un ruolo importante nella fitoterapia, dimostrando come la natura possa offrire rimedi utili per la salute.

Come si scrive la soluzione Medica

Se ti sei imbattuto nella definizione "Erba delle leguminose", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

