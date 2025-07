Elemento chimico con simbolo Ni che causa allergie nei cruciverba: la soluzione è Nichel

NICHEL

Perché la soluzione è Nichel? Il nichel è un elemento chimico molto comune, utilizzato in gioielleria, monete e oggetti di uso quotidiano. Tuttavia, può causare allergie cutanee in alcune persone, provocando prurito, arrossamenti e irritazioni. Questa reazione avviene perché il nostro sistema immunitario reagisce al contatto con il metallo. Per chi è sensibile, è importante scegliere prodotti privi di nichel per evitare fastidi e problemi alla pelle.

Come si scrive la soluzione Nichel

N Napoli

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O M E C A H I I N T Mostra soluzione



